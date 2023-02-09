Екатеринбург
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Правильное питание с доставкой

Помогаем выбрать доставку правильного питания среди 12 сервисов. Автоматически рассчитываем рейтинг на основе 282 отзывов.
Собрали все компании Екатеринбурга, которые доставят здоровую еду с учетом необходимого баланса КБЖУ.
Собрали все компании Екатеринбурга, которые доставят здоровую еду с учетом необходимого баланса КБЖУ.
Сделали фильтрацию для подбора по калорийности, предпочтениям и цели: похудения, поддержания формы или наращивания массы.
Сделали фильтрацию для подбора по калорийности, предпочтениям и цели: похудения, поддержания формы или наращивания массы.
Держим связь с представителями брендов и регулярно обновляем программы и цены. База актуальна на #{month_year} года.
Держим связь с представителями брендов и регулярно обновляем программы и цены. База актуальна на февраль 2023 года.
Даем промокоды и скидки — чтобы вы экономили не только время, но и деньги.
Даем промокоды и скидки — чтобы вы экономили не только время, но и деньги.
Наши пользователи размещают реальные фотографии готовых блюд — студийные снимки отличаются от того, что вы получите.
Наши пользователи размещают реальные фотографии готовых блюд — студийные снимки отличаются от того, что вы получите.
Выборочно тестируем наборы, от недорогих, до ресторанного уровня, — убедились, что рационы вкусные, а продукты качественные.
Выборочно тестируем наборы, от недорогих, до ресторанного уровня, — убедились, что рационы вкусные, а продукты качественные.
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Топ
Топ Level Kitchen
4.3
Отзывов:84
от 550 руб. в день
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Скидка 10% по нашему промокоду
Служба доставки правильного питания премиального качества.
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Особенности:
  • без повторений 30 дней;
  • рационы для любых целей;
  • собственное современное производство;
  • лучшие поставщики;
  • гарантия свежести;
  • большой штат доставщиков;
  • используют передовые технологии;
  • скидки и промо-акции.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Екатеринбург и пригород).
  • Регулярность: раз в 2 дня.
  • Время: с 06:00 до 12:00.
  • Интервал: 2 часа, сокращение до часа - 100 руб.
Оплата
1. Fitness lunch
4.7
Отзывов:3
от 605 руб. в день
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Вкусные и разнообразные рационы для любителей фитнеса и ЗОЖ.
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Особенности:
  • собственное производство;
  • несколько меню на выбор;
  • считают калории;
  • спецпредложения;
  • скидки;
  • детокс-программа.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно по Екатеринбургу, далее - по запросу.
  • Регулярность: пн, ср, пт, сб.
  • Время: с 06:30 до 10:00.
  • Интервал: 1 час.
Оплата
2. ПП №1
4.2
Отзывов:19
от 691 руб. в день
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Доставляют полезные блюда с точным указанием КБЖУ.
Особенности:
  • сами выращивают зелень;
  • бесплатная консультация до 15 минут;
  • точный расчет КБЖУ;
  • крепкая упаковка;
  • исключение продуктов из вашего меню по запросу;
  • легко поменять адрес доставки.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Екатеринбург).
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 19:00.
Оплата
3. Food Studio
4.2
Отзывов:21
от 663 руб. в день
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Сбалансированный рацион питания для разных стилей жизни.
Особенности:
  • доставка комплексных обедов;
  • сложные в приготовлении блюда;
  • учитывают КБЖУ и КФА (коэффициент физической активности);
  • полезные статьи на сайте;
  • скидки и кэшбэки.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Екатеринбург в пределах ЕКАД ), долее - по запросу.
  • Регулярность: 3 раза в неделю (вт, пт, вс).
  • Время: с 19:00 до 23:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
4. Apelsin Food
4.1
Отзывов:21
от 1166 руб. в день
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Полезное питание премиального уровня с доставкой к двери.
Особенности:
  • используют эко-контейнеры;
  • индивидуальный подход;
  • высылают меню на неделю по запросу;
  • легко изменить адрес доставки;
  • бесплатная консультация;
  • скидки для постоянных клиентов.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Екатеринбург).
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: согласовывается.
Оплата
5. DietLab
4.1
Отзывов:36
от 927 руб. в день
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Доставка вкусной и полезной пищи с индивидуальным подходом и подсчетом КБЖУ.
Особенности:
  • можно ставить программу на паузу без потери средств;
  • блюда не повторяются в течение 28 дней;
  • исключение нежелательных продуктов из меню;
  • отдельные пакеты для мужчин и женщин;
  • скидки постоянным клиентам.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Екатеринбург), далее - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: оговаривается.
Оплата
6. Smart Food
4.1
Отзывов:31
от 1300 руб. в день
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Правильное питание под ваш стиль жизни с доставкой на дом.
Особенности:
  • блюда не повторяются целый месяц;
  • без заморозки готовой еды;
  • используют шоковое охлаждение;
  • термообработка с минимальным количеством жира или без него;
  • без сахара, пальмового масла и маргарина;
  • есть индивидуальная программа;
  • скидки и промокоды.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Екатеринбург).
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: согласовывается.
Оплата
7. Top Food Market
4
Отзывов:44
от 921 руб. в день
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Доставка готового правильного питания и ЗОЖ магазин снэков и суперфудов.
Особенности:
  • вакуумная упаковка;
  • скидки, акции и подарки;
  • бесплатная консультация с диетологом;
  • магазин с суперфудами и ЗОЖными снэками.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Екатеринбург), далее - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 06:00 до 10:00 или с 20:00 до 22:00.
Оплата
8. Unikfood
4
Отзывов:23
от 495 руб. в день
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Доставка свежеприготовленной еды для тех, кто следит за своим здоровьем.
Особенности:
  • много фруктов и овощей;
  • возможность изменения адреса доставки;
  • переносят даты;
  • полезные десерты почти во всех линейках.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно - центральные районы, отдаленные районы - от 450 до 1000 рублей (Екатеринбург).
  • Регулярность: рационы Стандарт - 2-3 раза в неделю, Премиум - ежедневно.
  • Время: с 07:00 до 11:00 или с 19:00 до 23:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
9. Chut
0
Отзывов:0
от 821 руб. в день
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Сбалансированные рационы питания и детокс-программа с доставкой на дом.
Особенности:
  • натуральные продукты без ГМО;
  • без стабилизаторов и консервантов;
  • готовят без сахара;
  • более 200 блюд;
  • точный расчёт калорий;
  • есть детокс меню.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Екатеринбург в пределах города), Верхняя Пышма, Березовский, Арамиль, Среднеуральск - 300 руб.
  • Регулярность: раз в 2 дня.
  • Время: с 19:00 до 23:00.
  • Интервал: 2 часа.
Оплата
10. Gost Food
0
Отзывов:0
от 568 руб. в день
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Сбалансированная домашняя еда с изобилием опций.
Особенности:
  • гарантируют свежесть еды;
  • без повторений блюд в течение месяца;
  • бесплатные консультации;
  • совместимость с популярными диетами;
  • герметичная упаковка;
  • акции и скидки.
Доставка
  • Стоимость: зависит от зоны доставки.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 07:00 до 10:00, или с 19:00 до 22:00.
Оплата
11. Nrgfood
0
Отзывов:0
от 650 руб. в день
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Готовые и ПП-программы, учитывающие потребности клиентов, с доставкой на дом.
Особенности:
  • конфигуратор меню;
  • новые блюда ежедневно;
  • щадящие методы приготовления;
  • детокс-программа;
  • программы без сахара, глютена и лактозы;
  • перерабатывают упаковку.
Доставка
  • Стоимость: бесплатно (Екатеринбург в пределах города), далее - по запросу.
  • Регулярность: ежедневно.
  • Время: с 06:00 до 11:00, либо с 20:00 до 23:00.
Оплата

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Часто задаваемые вопросы

Какие сервисы делают доставку правильного питания в Екатеринбурге?

В Екатеринбурге правильное питание с доставкой предоставляет Level Kitchen, Food Studio, ПП №1, Apelsin Food, DietLab и многие другие сервисы.

Кто возглавляет рейтинг доставок правильного питания в Екатеринбурге?

Лучшей (на основе отзывов клиентов) доставкой правильного питания в Екатеринбурге является компания Level Kitchen. Второе место занимает сервис Food Studio, третье - ПП №1.

Какие доставки правильного питания популярны в Екатеринбурге?

Самой популярной (на основе нашей статистики) является компания Level Kitchen. Далее идут: DietLab, ПП №1, Unikfood, Top Food Market.

Как выбрать программу для правильного питания?

Выбор программы для правильного питания зависит от вашей цели, образа жизни, возраста, веса и роста. Есть программы для поддержания веса, похудения, набора массы. Основное их отличие - суточная калорийность. Для ее расчета воспользуйтесь формулой: 655 + 9,6*вес (в кг) + 1,8*рост (в см) – 4,7*возраст (в годах). Итог умножьте на коэффициент активности - 1,2 (сидячий образ жизни); 1,38 (легкие тренировки в зале до 3 раз в неделю); 1,55 (умеренные занятия спортом до 5 раз в неделю); 1,73 (интенсивные занятия спортом 5-7 раз в неделю). В результате вы получите количество калорий, необходимое для поддержания веса; если цель похудение - отнимите от результата 20%, для набора массы - прибавьте 10%.

Почему люди должны заботиться о правильном питании?

Переход на правильное питание позволит поддерживать фигуру в отличной форме, укрепит здоровье, подарит активность.

Чем отличается диета от правильного питания?

Диета - это система питания на определенный срок, основанная на ограничениях в продуктах, чем может нанести непоправимый вред здоровью. Существуют лечебные диеты, рекомендованные лечащим врачом и диеты для похудения. Правильное питание - это разнообразное питание со сбалансированным соотношением полезных веществ для поддержания веса, похудения, либо набора массы.

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